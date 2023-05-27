Події

12:54 27.05.2023

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 27 травня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

РНБО своїм рішенням підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно 51 громадянина РФ і 220 юридичних осіб, зокрема зареєстрованих в Україні (списки підсанкційних осіб додаються до указу).

 

Теги: #указ #санкції #зеленський

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