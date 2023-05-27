Події

11:18 27.05.2023

Данілов: Вагнерівці відступають із Бахмута, але це не означає, що вони перестануть воювати з нами

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Данілов: Вагнерівці відступають із Бахмута, але це не означає, що вони перестануть воювати з нами

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що найманці ПВК "Вагнер" після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України.

За його словами, вони відходять з Бахмута, але "це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

Як повідомлялося з посиланням на британську розвідку, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.

 

Теги: #рнбо #бахмут #данілов

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