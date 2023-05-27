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09:08 27.05.2023

Окупанти завдали ракетного удару по Липцях, постраждалих немає

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Окупанти завдали ракетного удару по Липцях, постраждалих немає

У ніч на суботу, приблизно о 2 годині, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Липцях, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок і господарські будівлі. Друга - у поле. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Зокрема, внаслідок обстрілів із РСЗВ та артилерії Вовчанська пошкоджено щонайменше 2 приватні житлові будинки. У Вільчі внаслідок обстрілів пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередачі. А в Басовому внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл

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