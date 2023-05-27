"Чорноморська зернова ініціатива" не відновилася повністю

Угода про безпечний експорт українського зерна з чорноморських портів не відновилася в повному обсязі, після того, як РФ заявила про її продовження, заявили в Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 26 травня, передає Reuters.

"Угода, що дозволяє безпечний експорт зерна і добрив з українських чорноморських портів, ще не відновила свою роботу в повному обсязі, заявили в п'ятницю в Організації Об'єднаних Націй, після того, як минулого тижня Росія ухвалила рішення про її продовження", - йдеться в повідомленні.

Пакт під назвою "Чорноморська зернова ініціатива", укладений за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року з Росією та Україною з метою пом'якшення глобальної продовольчої кризи, яка загострилася в результаті Московського вторгнення в Україну, охоплює три порти, але із 29 квітня жодному судну не було дозволено заходити до порту "Південний", повідомили в ООН.

ООН і Туреччина "тісно співпрацюють з іншими сторонами з метою відновлення повноцінної роботи ... та усунення всіх перешкод, які заважають операціям і обмежують сферу дії Ініціативи", - йдеться в заяві ООН.