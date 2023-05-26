Події

21:13 26.05.2023

У Маріуполі поблизу "Азовсталі" два потужні вибухи

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У Маріуполі поблизу "Азовсталі" два потужні вибухи

У Маріуполі біля комбінату "Азовсталь" зафіксовано два потужні вибухи, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольськім зафіксовано невдалу роботу ППО. Хороший вечір", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері. Пізніше він написав про підтвердження з боку російських джерел прильоту двох ракет у Маріуполі.

Маріупольська міська рада також підтверджує вибухи в місті. "У Маріуполі вибух. Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму", - йдеться в повідомленні міськради в телеграм-каналі.

 

 

 

 

 

Теги: #маріуполь #вибухи

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