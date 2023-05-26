Події

11:35 26.05.2023

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі - голова ОВА

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Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі - голова ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі, внаслідок чого є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в п'ятницю.

Лисак також зазначив, що єдиним офіційним джерелом інформації є обласна військова адміністрація, і закликав мешканців не поширювати фейки.

 

Теги: #дніпро #обстріл

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