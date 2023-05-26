Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі - голова ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі, внаслідок чого є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в п'ятницю.

Лисак також зазначив, що єдиним офіційним джерелом інформації є обласна військова адміністрація, і закликав мешканців не поширювати фейки.