ЗС України знищили установки С-300 у тимчасово окупованому Бердянську
Збройні сили України знищили установки С-300 у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька обл.), повідомила пресслужба Бердянської обласної військової адміністрації.
"Дуже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С300. Дякуємо нашим воїнам!", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що це "ще один крок до звільнення Бердянська".
"Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - підсумували у відомстві.
Як повідомлялося, у Бердянську пролунали гучні вибухи.