Події

06:48 26.05.2023

ЗС України знищили установки С-300 у тимчасово окупованому Бердянську

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Збройні сили України знищили установки С-300 у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька обл.), повідомила пресслужба Бердянської обласної військової адміністрації.

"Дуже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С300. Дякуємо нашим воїнам!", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що це "ще один крок до звільнення Бердянська".

"Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, у Бердянську пролунали гучні вибухи.

 

 

 

Теги: #рф #бердянськ #с_300

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