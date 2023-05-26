ЗС України знищили установки С-300 у тимчасово окупованому Бердянську

Збройні сили України знищили установки С-300 у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька обл.), повідомила пресслужба Бердянської обласної військової адміністрації.

"Дуже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С300. Дякуємо нашим воїнам!", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що це "ще один крок до звільнення Бердянська".

"Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, у Бердянську пролунали гучні вибухи.