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18:08 25.05.2023

Командувачу ЧФ РФ, який віддавав накази обстрілювати Україну "Калібрами", повідомлено про підозру

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Служба безпеки України повідомила про підозру віцеадміралу РФ, який наказав обстрілювати Україну "Калібрами" з Чорного моря, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на командувача Чорноморського флоту ВМФ РФ віцеадмірала Віктора Соколова. Чиновник причетний до масованих російських ударів по цивільних об'єктах України", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

У СБУ наголошують, що з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичній інфраструктурі нашої держави, внаслідок обстрілів загинули чотири мирні жителі України, ще 40 дістали поранень.

За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб'єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Також встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України.

Крім того, як зазначають у спецслужбі, ракетні удари РФ призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою); ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

 

Теги: #чф_рф #командувач #калібр

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