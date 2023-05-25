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17:57 25.05.2023

Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань - Єрмак

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Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань - Єрмак

Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань, зокрема щодо підтримки її територіальної цілісності та суверенітету, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Індія вже точно сформувала дуже принципові для нас питання щодо територіальної цілісності, нашого суверенітету тощо", - заявив він.

Відповідаючи на запитання агентства щодо перспектив зменшення обсягів закупівлі Індією нафти в Росії після зустрічі президента України з індійським прем'єр-міністром на полях саміту G-7 у Японії, Єрмак наголосив: "Не можна відразу "вивалювати" все (на Індію - ІФ-У)".

"Питання таке: є те, з чого потрібно починати у відносинах з Індією. Поки що ми перебуваємо на такому етапі, коли потрібно, щоб вони чітко розуміли, що відбувається в Україні", - сказав він.

За словами глави Офісу президента, між Україною та Індією тривалий час не було стратегічного партнерства, тож питання, пов'язані з закупівлею російської нафти, й низку інших питань необхідно вирішувати у форматі двосторонніх офіційних візитів.

"Над цим ми зараз працюємо. Я постійно повторюю: потрібно знаходити ключики до кожної країни", - зазначив він.

Теги: #україна #індія #єрмак

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