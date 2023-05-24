Події

07:18 24.05.2023

Керівництво НБУ обговорить посилення фінансової стійкості України з міжнародними партнерами

1 хв читати
Керівництво НБУ обговорить посилення фінансової стійкості України з міжнародними партнерами

Голова Національного банку України Андрій Пишний і його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочими візитами до Тівата (Чорногорія) і Відня (Австрія), повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що в Чорногорії представники НБУ візьмуть участь у засіданні регіональної групи держав-членів МВФ і Групи Світового банку, а також проведуть низку зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, колегами з інших центральних банків. Під час зустрічей обговорюватимуться поточні наслідки російської військової агресії для економіки та фінансового сектора України, необхідні дії для посилення стійкості нашої держави та швидкого повоєнного економічного відновлення, а також питання посилення санкційного тиску на РФ міжнародною спільнотою.

Водночас, повідомляє пресслужба НБУ, мета візиту до Відня - участь у роботі місії МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (Extended Fund Facility, EFF).

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 31 березня затвердила нову чотирирічну програму EFF для України з фінансуванням у розмірі $15,6 млрд (SDR11,6 млрд). Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн ($893 млн) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

 

 

 

Теги: #нбу #візити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 22.05.2023
НБУ оновив стратегію з урахуванням вторгнення РФ і післявоєнного відновлення

НБУ оновив стратегію з урахуванням вторгнення РФ і післявоєнного відновлення

19:05 15.05.2023
НБУ оштрафував ТОВ "Діджи Фінанс" за порушення вимог "колекторського" закону

НБУ оштрафував ТОВ "Діджи Фінанс" за порушення вимог "колекторського" закону

17:31 10.05.2023
НБУ закликає WayForPay зосередитися на документах для переліцензування замість критики регулятора

НБУ закликає WayForPay зосередитися на документах для переліцензування замість критики регулятора

08:15 28.04.2023
НБУ перевів рекордні 72 млрд грн прибутку за 2022 рік до держбюджету

НБУ перевів рекордні 72 млрд грн прибутку за 2022 рік до держбюджету

08:07 22.04.2023
Можливий претендент на посаду директора новоствореного департаменту нагляду НБУ звільнився з посади заступника голови банку "Кредит Дніпро"

Можливий претендент на посаду директора новоствореного департаменту нагляду НБУ звільнився з посади заступника голови банку "Кредит Дніпро"

09:27 21.04.2023
НБУ дозволив е-резидентам переказувати за кордон отриману від нерезидентів валюту

НБУ дозволив е-резидентам переказувати за кордон отриману від нерезидентів валюту

16:42 19.04.2023
Обсяг іпотечного кредитування в Україні в лютому-2023 р. знизився на 69% - опитування НБУ

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в лютому-2023 р. знизився на 69% - опитування НБУ

15:39 19.04.2023
Объем ипотечного кредитования в Украине в феврале-2023г снизился на 69% - опрос НБУ

Объем ипотечного кредитования в Украине в феврале-2023г снизился на 69% - опрос НБУ

12:10 17.04.2023
НБУ запросив техдопомогу МВФ щодо віртуальних активів і цифрових технологій

НБУ запросив техдопомогу МВФ щодо віртуальних активів і цифрових технологій

10:47 17.04.2023
Перехід до більшої гнучкості в адмінобмеженнях та курсовій політиці не є питанням найближчої перспективи - голова НБУ

Перехід до більшої гнучкості в адмінобмеженнях та курсовій політиці не є питанням найближчої перспективи - голова НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Зеленський подякував Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

ОСТАННЄ

Російські війська відтіснили бійців РДК і Легіону "Свобода Росії" до українського кордону - ISW

Повідомлення про використання американської зброї бійцями РДК і "Свобода Росії" - неправдиві

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

Окупанти за добу завдали 41 авіаудару і 53 рази атакували із РСЗВ

Темпи боїв на бахмутському напрямку знизилися, ЗС України контратакують із флангів

24 травня: Яке сьогодні свято

Навчання українських пілотів на F-16 буде проходити у Європі - Пентагон

Протиповітряна оборона України буде пріоритетною темою наступного засідання у форматі "Рамштайн" - Пентагон

Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

Зеленський: поїздка на передову - завершальний компонент після зустрічей із партнерами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА