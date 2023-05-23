Події

19:28 23.05.2023

Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

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Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

У вівторок вдень російські окупанти здійснили обстріл с. Львове Бериславського району в Херсонській області, в результаті одна людина загинула, ще одна - дістала поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, близько 16:30 травня російські військові здійснили мінометний обстріл с. Львове у Бериславському районі. Від отриманих поранень загинув чоловік. Ще один цивільний дістав поранення, його госпіталізовано", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, який вчинила армія країни-агресора.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #херсонська_область

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