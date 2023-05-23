СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ, повідомляє СБУ.

"До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, зокрема для підводних човнів. Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн.

У спецслужбі уточнюють, що іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам у РФ.

За інформацією СБУ, виходячи з наявних даних, від початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

"Зафіксовано, що керівник фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР", - наголошується в повідомленні.

Під час обшуків на виробництві та в приміщеннях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документи з доказами незаконної діяльності, а також гроші, отримані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи зі встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, як інформують у спецслужбі, планується повідомлення про підозру керівникові волинського підприємства-виробника.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.