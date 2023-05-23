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09:25 23.05.2023

Винищувачі F-16 можуть бути передані Україні через кілька місяців - Пентагон

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Винищувачі F-16 можуть бути передані Україні через кілька місяців - Пентагон

Передання Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців, і це в найкращому разі - адже необхідно опрацювати чимало деталей, заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, передає CNN.

За його словами, мине щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16. Також необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж Військово-повітряні сили ЗСУ зможуть використовувати західні літаки у великій кількості.

Водночас, як зазначає CNN, Кендалл звернув увагу, що це порівняно короткі строки, оскільки зазвичай потрібно більше ніж два роки, щоб навчити нового американського пілота роботи з таким літаком. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який певний час не літав, може тривати до 5 місяців.

Як нагадує CNN, США протягом кількох місяців публічно стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці в списку пріоритетів у системі допомоги Україні. Раптову зміну позиції Кендалл пов'язав із рішенням про те, що час почати готувати українських військових до майбутніх завдань. "Україна залишиться незалежною державою. Їй знадобиться повний набір військових спроможностей для задоволення своїх вимог, і тому настав час почати думати про те, якими будуть ці Збройні сили і що вони включатимуть у довгостроковій перспективі", - сказав він.

Як повідомлялося, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16. Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

 

Теги: #пентагон #f_16

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