Буданов звернувся до російських військовослужбовців із закликом здаватися в полон: Маєте вибір - померти або врятувати своє життя

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов записав відеозвернення до російських військовослужбовців, у якому закликав їх здаватися в полон.

"Я звертаюся до російських військових, тих, кому пощастило вижити в м'ясних штурмах і розбитих окопах: буде ще гірше. Маєте вибір - померти або врятувати своє життя", - заявив Буданов, повідомляє пресслужба ГУР МО.

Він закликав російських військовослужбовців звертатися до проєкту "Хочу жити".

"Ви можете закінчити війну вже зараз. Не потрібно чекати, доки вас уб'ють або важко поранять. Звертайтеся в проєкт "Хочу жити", і ми допоможемо витягнути вас із м'ясорубки, що насувається", - наголосив Буданов.