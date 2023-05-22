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09:22 22.05.2023

Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

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Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

У ніч на понеділок ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину ДСНС у м. Дніпро, внаслідок чого постраждав один рятувальник, зруйновано три будівлі, а також знищено понад 20 одиниць техніки, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Дніпро. Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано три будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник. Знищувати підрозділи ДСНС - це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, унаслідок атаки окупантів у ніч на понеділок вісім осіб дістали поранень, пошкоджено вантажні та легкові авто, зруйновано інфраструктуру, сили Повітряного командування "Схід" над Дніпропетровською областю знищили 15 БПЛА і чотири крилаті ракети.

Теги: #дніпро #дснс #обстріл

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