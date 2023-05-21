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14:33 21.05.2023

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

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Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Росія повинна відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати окуповану нею Запорізьку АЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Хіросімі (Японія) в неділю.

"Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. Росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС. Росія - одна така у світі держава-терорист, яка стріляла з танків по будівлі АЕС. Ніхто більше не робив АЕС полігоном для зберігання зброї та снарядів. Росія прикривається АЕС, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії", - заявив президент.

"Якщо хтось іще у світі здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, то такий її злочин проти людства точно має спонукати до дій кожного", - додав він.

Виступаючи Зеленський нагадав, що наступ російських військ в Україну вівся, зокрема, з території чорнобильської зони.

"Якщо залишити поза увагою такий рівень зла і дурості, світ неминуче перетвориться на руїни... Україна запропонувала формулу миру, пунктом якої є радіаційна та ядерна безпека. Росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу, повинна передати АЕС, яку зараз окупує, під повний контроль України і МАГАТЕ", - резюмував глава держави.

Теги: #g7 #заес #зеленський

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