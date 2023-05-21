Події

14:15 21.05.2023

Україна максимально прискорюватиме процес отримання літаків і навчання пілотів - Зеленський

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Україна максимально прискорюватиме процес отримання західних літаків і навчання власних пілотів, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції в Хіросімі (Японія) в неділю.

"Кількості засобів ППО недостатньо на сьогодні, щоб захистити наше небо. Але частину цього (захисту неба - ІФ-У) має виконувати західного формату авіація... Сьогодні відкрита для нас місія тренування - це перший крок. Далі існує певна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально, як вийде, досвідчені, щоб скоротити процес навчання", - заявив Зеленський.

Водночас президент заявив, що не може точно сказати, коли і скільки Україна отримає західних літаків, однак Україна, за його словами, буде максимально прискорювати цей процес.

"Я не можу зараз сказати, скільки у нас вийде отримати літаків. Не можу сказати, коли це буде. Але ми будемо прискорювати цей процес, тому що для нас це важливо кожного дня, тому що ми втрачаємо людей", - сказав Зеленський.

Теги: #японія #літаки #зеленський

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