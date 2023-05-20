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19:11 20.05.2023

Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру

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Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту "Великої сімки" висловив упевненість у тому, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на українській Формулі миру.

"Говорив із прем'єр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова. Я поінформував про прогрес за нашою формулою миру... Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Як наголосив Зеленський, Україна зробить усе, щоб залучення країн до Формули миру було максимально можливим.

Він також додав, що обговорив із прем'єр-міністром Індії підтримку в розмінуванні в Україні та зміцненні української медицини.

 

Теги: #індія #підтримка #формула_миру

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