Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

Станом на суботу з різних причин зафіксовано вимкнення електроенергії в низці регіонів, зокрема, у Києві та Київській області, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його повідомленні в телеграм-каналі, відключення 5 тисяч споживачів у Києві та області було зафіксовано через технологічні порушення, наразі переважну більшість із них заживлено, а ремонтні роботи тривають.

Ворожі обстріли в ніч на суботу залишили без світла 5 населених пунктів із 5,3 тис. споживачів у Донецькій області.

Унаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас знеструмлення 6 населених пунктів і понад тисячу споживачів у Миколаївській області пов'язане з несприятливими погодними умовами. Тривають відновлювальні роботи.

"За добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисяч споживачів, зокрема й у прифронтових областях", - уточнило міністерство.

Загалом, за даними Міненерго, енергетична система працює стабільно, обмеження для побутових споживачів не застосовуються, триває ремонтна кампанія об'єктів генерації та мережевої інфраструктури в рамках підготовки до нового опалювального сезону.

Водночас Міненерго зазначило, що експорт електроенергії не планується, а здійснюється імпорт із Молдови та Словаччини.

Згідно з даними сайту мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, зі Словаччини імпорт здійснюється 9 годин на добу (з 10:00 до 19:00) на потужності 20-225 МВт та з Молдови - 8 годин (з 9:00 до 17:00) на потужності 5-74 МВт. Експорт, за інформацією з сайту, припинився сьогодні.

Як повідомлялося, Україна з 1 до 15 травня експортувала 30,7 тис. МВт-год електроенергії, імпортувала 2,9 МВт-год. Експорт е/е здійснювався в Молдову – 21,8 МВт-год, і в Польщу - 8,9 МВт-год.

Імпорт е/е здійснювався зі Словаччини та Молдови в певні кілька днів за перші півмісяця травня - 2,2 тис. МВт-год і 0,7 МВт-год відповідно.