Дев'ятьох людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області

Російські окупаційні війська за добу завдали 92 удари по Запорізькій області, постраждали дев'ять цивільних осіб, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"9 мирних жителів дістали поранення під час обстрілів за минулу добу. Постраждалі отримують необхідну допомогу в медичних закладах", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ворог завдав 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам'янському, Білогір'ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню.

Також під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.

Крім того, вночі окупанти поцілили з РСЗВ у житлові будинки в Таврійському: поранення дістали дві жінки 40 і 44 років, 18-річна дівчина та 14-річний хлопець.

А у Верхній Терсі під час нічних обстрілів постраждали чоловіки 35, 55 і 58 років та 39-річна жінка.