Події

08:17 20.05.2023

ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 19 артсистем і 32 БПЛА

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ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 19 артсистем і 32 БПЛА

За минулу добу п'ятниці, 19 травня, ЗСУ знищили 670 окупантів, 4 танки, 5 бронемашин, 19 артсистем і 32 БПЛА, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 202430 (+670) осіб ліквідовано, танків - 3781 (+4) од, бойових броньованих машин - 7382 (+5) од, артилерійських систем - 3229 (+19) од, РСЗВ - 564 (+0) од, засоби ППО - 325 (+6) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2801 (+32), крилаті ракети - 1011 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6103 (+20) од, спеціальна техніка - 423 (+4)", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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