Події

17:22 19.05.2023

Відбулося офіційне відкриття Українського павільйону Biennale Architettura 2023 у Венеції

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Відбулося офіційне відкриття Українського павільйону Biennale Architettura 2023 у Венеції

Після десятирічної перерви Україна відновила свою присутність на найбільшій архітектурній виставці світу, Biennale Architettura, повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

"Уявити майбутнє без України сьогодні - неможливо. Ми живемо з концептом "життя після перемоги" і щодня робимо внесок в образ цього майбутнього. І саме від українських архітекторів, які відбудовуватимуть нашу країну, залежатиме міжнародне сприйняття нашої держави. Краса та комфорт туристичних дестинацій значною мірою впливатимуть на кількість туристів з-за кордону", - повідомила комісар павільйону України, голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Як повідомлялося, тема національного українського павільйону Before the Future (Перед майбутнім) - відображає основну тему всієї Бієнале з архітектури - The Laboratory Of The Future ("Лабораторія майбутнього"). У виставці, яка триватиме півроку - з 20 травня до 26 листопада, візьмуть участь 35 українських архітекторів і представників інших суміжних дисциплін. Передбачається, що виставка також допоможе залучити до відбудови найкращих іноземних фахівців.

Biennale Architettura - відома міжнародна виставка з архітектури, яка відбувається щодва роки у Венеції. У її рамках країни-учасники можуть облаштувати власні павільйони та презентувати своє архітектурне бачення.

Теги: #нерухомість #biennale_architettura

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