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10:19 19.05.2023

Саміт G7 стартує в Хіросімі

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Саміт G7 стартує в Хіросімі

Зустріч лідерів країн G7 відкривається в п'ятницю в Хіросімі (Японія).

На три дні - до 21 травня місто стане майданчиком для обговорення низки гострих глобальних тем: воєнна агресія РФ в Україні, ядерне роззброєння, продовольча криза, перехід до чистої енергії, політика щодо Китаю.

У саміті візьмуть участь лідери країн G7. Окрім прем'єр-міністра приймаючої Японії Фуміо Кісіди, це президент США Джо Байден, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон.

На зустріч також запрошені представники Євросоюзу - голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Окрім того, на саміті очікують лідерів і високопоставлених політиків з Австралії, Бразилії, Індонезії, Південної Кореї, В'єтнаму, Островів Кука, Союзу Коморських Островів. Окрім цього, запрошено представників міжнародних організацій - ООН, Світового банку, ВООЗ, Міжнародного енергетичного агентства, МВФ і Світової організації торгівлі та ОЕСР.

Учасники саміту, як очікується, приділять багато уваги обговоренню подій в Україні, а також темі подальшого санкційного тиску на Росію. Зокрема напередодні зустрічі у верхах прем'єр Японії запевнив, що країни G7 і надалі вестимуть політику посилення санкційного режиму щодо РФ.

"Я планую закликати Росію вивести всі війська і техніку з України - негайно і без умов, і підтверджу, що G7 і надалі посилюватиме санкції проти Росії та надаватиме потужну підтримку Україні", - йдеться у статті Кісіди для видання The Globe and Mail. На його переконання, російське вторгнення в Україну є не європейською, а глобальною проблемою.

За повідомленням західних ЗМІ, на саміті обміняються думками про те, які ще сфери російської економіки могли б підпасти під обмежувальні заходи.

Серед іншого, за даними журналістів, напередодні саміту в країнах G7 обмірковували ідею обмежень щодо російських алмазів.

"Особисто ми вважаємо, що потрібно обмежити російський експорт у цій сфері", - наводить видання слова неназваного європейського чиновника. Однак, за його словами, малоймовірно, що лідери G7 узгодять такі санкції.

Ще однією потенційною сферою для санкцій західні ЗМІ називали російський газ, який поставляють трубопроводами. Financial Times повідомляла з посиланням на джерела, що ЄС і G7 планують запевнити, що не підуть на відновлення імпорту трубопровідного газу з РФ за тими маршрутами, де раніше Москва скорочувала постачання.

У Вашингтоні попереджали, що в питанні антиросійських санкцій очікують конкретних рішень, а не просто обміну думками. Так, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив журналістам, що Вашингтон "підготує санкційний пакет, заснований на позиціях G7".

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, зі свого боку, заявив, що країни G7 на саміті в Японії мають здійснити подальші кроки щодо РФ. "Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції Росії і послаблення її можливостей", - сказав Кірбі на брифінгу.

ЄС, зі свого боку, раніше в травні розпочав активну фазу роботи над 11-м пакетом санкцій щодо РФ. У Брюсселі заявляли, що мета підготовлюваних заходів - боротьба проти спроб обходу запроваджених раніше обмежень. Ця робота відбувається незалежно від саміту G7. Однак керівники ЄС - серед гостей зустрічі в Хіросімі.

Японія у 2023 році головує в G7. Це сьомий за рахунком саміт групи, який проходить у цій країні, і перший за останні сім років. Прем'єр Кісіда напередодні саміту заявляв, що це надзвичайно важлива зустріч з огляду на складну міжнародну обстановку.

Теги: #саміт #g7

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