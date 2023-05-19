Швейцарія закликала притягнути до відповідальності усіх причетних до російської агресії проти України

На засіданні Ради Безпеки ООН Швейцарія знову закликала притягнути до відповідальності винних у військовій агресії РФ проти України, повідомляє офіційне представництво Швейцарії в ООН.

"Кожен день військової агресії Росії проти України, що триває, - це занадто багато. На сьогоднішньому засіданні РБ ООН, Швейцарія знову настійно закликала притягнути винних до відповідальності та встановити всеосяжний, справедливий і міцний мир відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні в твіттері у четвер.