Події

07:46 19.05.2023

Швейцарія закликала притягнути до відповідальності усіх причетних до російської агресії проти України

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Швейцарія закликала притягнути до відповідальності усіх причетних до російської агресії проти України

На засіданні Ради Безпеки ООН Швейцарія знову закликала притягнути до відповідальності винних у військовій агресії РФ проти України, повідомляє офіційне представництво Швейцарії в ООН.

"Кожен день військової агресії Росії проти України, що триває, - це занадто багато. На сьогоднішньому засіданні РБ ООН, Швейцарія знову настійно закликала притягнути винних до відповідальності та встановити всеосяжний, справедливий і міцний мир відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні в твіттері у четвер.

 

 

 

Теги: #оон #підтримка #швейцарія

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