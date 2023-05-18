Київська влада затвердила порядок в'їзду транспорту на Труханів острів

У Києві затвердили порядок в'їзду, виїзду та переміщення механічних транспортних засобів на територію Труханового острова. Таке рішення підтримали 73 депутати, повідомляє пресслужба Київської міськради.

Як зазначив заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, територія Труханового острова є пішохідною зоною, на якій діє обмеження швидкості для транспортних засобів і встановлено відповідні дорожні знаки згідно із затвердженою схемою організації дорожнього руху.

"Труханів острів є ландшафтним заказником місцевого значення. Важливо мінімізувати велике транспортне навантаження на пішохідну зону вулиці Труханівської. Це сприятиме підвищенню рівня безпеки тих, хто обрав для себе цю локацію як зону відпочинку. Острів має стати комфортною зоною для дозвілля дітей та дорослих. Мешканці та гості міста вільно мають прогулюватись територію, без страху, що тут небезпечно роз'їжджають авто", - наголосив Бондаренко.

Він додав, що в'їзд механічних транспортних засобів на територію Труханового острова і виїзд із нього здійснюватиметься виключно через пункт пропуску.