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16:13 18.05.2023

Росії не вдасться вкрасти Крим - Зеленський

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Росії не вдасться вкрасти Крим - Зеленський

Росії не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частинку українського дому, заявив президент України Володимир Зеленський у 79-ту річницю депортації кримськотатарського народу.

"Уся наша українська родина сьогодні вшановує пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду. Сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Увесь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти в Криму все, що говорило саме про нього. Майже половину цього народу депортація і знущання після неї вбили", - заявив президент.

Через роки, зазначив Зеленський, "зло повернулося, щоб так само знищувати людей".

"Але цього разу ми його знищимо. Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частинку нашої держави. Це - наш із вами дім", - сказав він.

"Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей. І ми б'ємося заради перемоги, зокрема, для того, щоб нею найдостойніше вшанувати пам'ять усіх, хто був вбитий злом геноциду, усіх, проти кого здійснювали депортації, усіх, чиї діти загинули або не народилися. Ми маємо розбити джерело катастроф. І ми це зробимо", - заявив глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна продовжує докладати зусиль для звільнення з місць позбавлення волі всіх кримських татар, засуджених окупаційним режимом - Нарімана Джеляла, Сервера Мустафаєва, Леніє Умерової та ін.

Він також нагадав, що Україна на державному та міжнародному рівні продовжує вести роботу заради визволення та повноцінної реінтеграції Криму.

"Завдяки цій роботі дедалі більше лідерів і держав усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили міжнародному праву", - зазначив президент.

Теги: #крим

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