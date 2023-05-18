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11:46 18.05.2023

ВРП розглядає подання САП про надання дозволу на арешт ексголови Верховного Суду

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ВРП розглядає подання САП про надання дозволу на арешт ексголови Верховного Суду

Вища рада правосуддя (ВРП) у четвер розглядає подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про надання дозволу на взяття під варту ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, викритого в корупційних діяннях.

Присутній на розгляді Князєв попросив про проведення засідання в закритому режимі, однак члени ВРП не підтримали цього. Ексголова суду попросив перервати пряму трансляцію, і це прохання задовольнили, оскільки, як пояснив голова ВРП Григорій Усик, це право, передбачене регламентом.

Як повідомлялося, 17 травня керівник САП звернувся до ВРП із поданням про надання дозволу на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, якого разом з адвокатом підозрюють в отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди.

16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного Суду й адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Пряма трансляція велася на ютуб-каналі ВРП.

Теги: #князєв #врп

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