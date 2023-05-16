Події

20:33 16.05.2023

Систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено внаслідок нічної атаки Києва

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Систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено внаслідок нічної атаки Києва

Систему протиповітряної оборони Patriot могло бути пошкоджено, але не знищено, внаслідок обстрілу Києва у вівторок уночі, повідомляє CNN з посиланням на інформацію від офіційного представника США.

"За словами чиновника, США все ще оцінюють розмір збитку. Це визначить, чи потрібно повністю повернути систему (для ремонту - ІФ-У), чи українці просто відремонтують її на місці", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті CNN.

У вівторок міністерство оборони РФ повідомило в телеграмі, що "високоточний удар гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" по місту Києву вразив зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва".

Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи заяву РФ про "ураження" системи Patriot, повідомив, що "ми не можемо коментувати це; ми не будемо коментувати російські джерела".

Наразі в Україні дві системи ППО Patriot, одну передали США, іншу - спільно Німеччина та Нідерланди. Невідомо, яка з цих систем була потенційно пошкоджена.

Як повідомлялося близько 03:30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, серед них було 6 ракет типу "Кинджал". Усі ракети були знищені силами і засобами ППО.

 

 

 

Теги: #атака #пошкодження #patriot

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