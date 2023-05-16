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19:39 16.05.2023

У ЄС вирішили перешкодити використанню криптоактивів для ухилення від сплати податків

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У ЄС вирішили перешкодити використанню криптоактивів для ухилення від сплати податків

Рада ЄС з економічних і фінансових питань погодила у вівторок загальний підхід до звітності та автоматичного обміну інформацією про криптоактиви й до оподаткування найбільш заможних людей з метою перешкодити ухиленню від сплати податків.

"Сьогодні ми посилюємо правила адміністративного співробітництва і закриваємо лазівки, які раніше використовувалися для ухилення від оподаткування доходів", - заявила за підсумками засідання його голова міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

"Це знижує ризик використання криптоактивів для ухилення від сплати податків і податкового шахрайства. Угода є ще одним прикладом того, що ЄС є лідером у сфері впровадження світових стандартів", - продовжила вона.

Мета заходів полягає в тому, щоб зміцнити законодавчу базу завдяки активнішому використанню реєстрації та звітності й розширенню співпраці податкових органів.

Узгоджена директива ЄС тепер охоплюватиме більше категорій активів, як-от криптоактиви, та доходів. Податкові органи здійснюватимуть обов'язковий автоматичний обмін інформацією, яка має надходити від підзвітних постачальників послуг криптоактивів. Колишній децентралізований характер криптоактивів заважав податковим органам країн ЄС забезпечувати дотримання податкового законодавства. Транскордонний характер криптоактивів також потребує тісної міжнародної співпраці для забезпечення ефективного збирання податків, наголошується в пресрелізі Ради ЄС.

Директива охоплює широкий спектр криптоактивів, зокрема тих, які випущені в децентралізований спосіб.

Теги: #єс #податки #регулювання #криптоактиви

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