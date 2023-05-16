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15:48 16.05.2023

Верховний Суд проведе у вівторок, 16 травня, пленум щодо висловлення недовіри голові Верховного Суду

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Верховний Суд проведе у вівторок, 16 травня, пленум щодо висловлення недовіри голові Верховного Суду

Судді Верховного Суду зберуться у вівторок на пленум щодо висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князєву у зв'язку зі встановленими фактами корупції.

"Ініціативна група суддів Верховного Суду, яка 16 травня 2023 року внесла подання про висловлення недовіри голові Верховного Суду, вирішила створити організаційний комітет для проведення пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри голові Верховного Суду", - сказав секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник під час позачергового пленуму суду у вівторок.

Створений організаційний комітет, за словами Луспеника, ухвалив рішення призначити засідання пленуму Верховного Суду з порядком денним щодо висловлення недовіри голові Верховного Суду на 15:30 16 травня.

Раніше ініціативна група запропонувала підписатися під поданням про висловлення недовіри голові Верховного Суду. "У зв'язку з оприлюдненням НАБУ і САП повідомлення про ймовірне вчинення головою Верховного Суду корупційних дій, заподіяння шкоди авторитету Верховного Суду... ініціативна група суддів Верховного Суду на підставі ст. 41 закону України про судоустрій і статус суддів вносить подання про висловлення недовіри голові Верховного Суду", - повідомив секретар пленуму.

"Надійшов підписний лист - подання про висловлення недовіри голові Верховного Суду. Підписалися 138 суддів Верховного Суду... присутні (на позачерговому пленумі - ІФ-У) 142 судді", - сказав Луспеник.

Після цього було затверджено оргкомітет для проведення пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри голові Верховного Суду.

Засідання транслювали на ютюб-сторінці Верховного Суду.

 

Теги: #верховний_суд

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