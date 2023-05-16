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09:22 16.05.2023

Уламки ракети впали на територію Київського зоопарку, тварини не постраждали - мер

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Уламки ракети впали на територію Київського зоопарку, тварини не постраждали - мер

Унаслідок нічного обстрілу на територію Київського зоопарку впали уламки збитої ракети, пошкоджено зелені насадження, ні люди, ні тварини не постраждали, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначив Кличко, уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

"Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців "КиївЗоо", - сказав мер.

 

Теги: #киев #зоопарк #обстрел #кличко

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