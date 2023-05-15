Франція навчить кілька батальйонів українських військових, а також озброїть їх бронемашинами і легкими танками

Франція готує нові пакети військової допомоги з урахуванням найнагальніших потреб України для зміцнення її обороноздатності, ідеться у спільній декларації, оприлюдненій у ніч на понеділок після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі.

"Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії", - ідеться в документі.

Крім того, наголошується в декларації, Франція бере активну участь у заходах Європейського Союзу і НАТО з військової допомоги Україні та підготовки українських військових.