Події

19:39 14.05.2023

Серед постраждалих від російського обстрілу с. Приморське є семирічна дитина

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Серед постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами села Приморське в Запорізькій області є 7-річна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"У результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучення в будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, наразі у важкому стані. Ще троє дістали поранення, серед них 7-річна дівчинка", - ідеться в повідомленні Малашка в телеграм-каналі в неділю.

Як зазначив очільник Запорізької ОВА, усіх постраждалих оперативно доправили до медичних закладів обласного центру.

За його даними, у Гуляйполі "удар припав поруч із медичним закладом. Є руйнування".

 

 

 

Теги: #постраждалі #дитина #приморське

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