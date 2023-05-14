Серед постраждалих від російського обстрілу с. Приморське є семирічна дитина

Серед постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами села Приморське в Запорізькій області є 7-річна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"У результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучення в будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, наразі у важкому стані. Ще троє дістали поранення, серед них 7-річна дівчинка", - ідеться в повідомленні Малашка в телеграм-каналі в неділю.

Як зазначив очільник Запорізької ОВА, усіх постраждалих оперативно доправили до медичних закладів обласного центру.

За його даними, у Гуляйполі "удар припав поруч із медичним закладом. Є руйнування".