У Миролюбівці Херсонської області вибухнув снаряд, загинули п'ять осіб

У с. Миролюбівка Херсонської області вибухнув снаряд, залишений окупантами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У Херсонській області вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя п'ятьох мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68", - написав Єрмак у телеграм-каналі в неділю.