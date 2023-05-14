Постраждалий внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя перебуває у лікарні у тяжкому стані

Потерпілий внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя чоловік перебуває у лікарні у тяжкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

"Ворог за сьогодні "відзначився" одним обстрілом Нікополя. Крім ранкового, більше вогонь не відкривав. За життя 57-річного потерпілого продовжують боротися лікарі. Його стан тяжкий. У чоловіка мінно-вибухова та відкрита черепно-мозкова травма.

Лисак зазначив, що "отримуючи відсіч на полі бою, агресор підступно б'є по мирних жителів".

"Як би там не було, а на нього чекає лише поразка. Наші сили оборони над цим працюють", - підсумував він.