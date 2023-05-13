Події

20:39 13.05.2023

Очільники МЗС України та Сінгапуру обговорили українську формулу миру

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Очільники МЗС України та Сінгапуру обговорили українську формулу миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Стокгольмі обговорив із главою МЗС Сінгапуру Вівіаном Балакрішнаном українську формулу миру.

"Завжди радий зустрітися із сінгапурським колегою Вівіаном Балакрішнаном. У фокусі наших переговорів сьогодні - "Формула миру" президента Зеленського", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, Кулеба 13 травня перебуває у Стокгольмі (Швеція), де бере участь у заходах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та Індо-Тихоокеанського міністерського форуму.

У рамках візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей міністра з колегами з країн Індо-Тихоокеанського регіону.

 

 

 

Теги: #сінгапур #формула_миру

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