Влада Колумбії захопила найбільше в історії країни нелегальне судно для перевезення кокаїну

Колумбійські військово-морські сили оголосили, що захопили найбільше в історії країни спеціалізоване судно наркоторговців, повідомляє в суботу газета Le Figaro.

У напівзаглибному човні завдовжки 30 метрів і завширшки три метри містилося майже три тонни кокаїну. Його затримали, коли він прямував у бік Центральної Америки одним із найінтенсивніших маршрутів незаконного перевезення для найбільшого споживача колумбійського кокаїну у світі - Сполучених Штатів.

Це найбільше напівзанурювальне судно, яке виявлено від початку вилучення 1993 року цього типу плавзасобів у країні найбільшого виробництва кокаїну у світі.

За три десятиліття, пише видання, ВМС заарештували 228 таких суден, які вирушають із тоннами наркотиків Тихим океаном до США або навіть через Атлантику в Європу.

За оцінками військово-морського флоту, ця конфіскація завдасть збитків наркоторговцям у 103 млн доларів.

Такі човни, прості й легкі, виготовляються підпільно. Вони настільки незначно височіють над поверхнею води, що їх навіть називають субмаринами. Ці судна важко виявити. Вони долають великі відстані.

Законодавство Колумбії переслідує використання, будівництво, володіння і транспортування таких напівзаглибних човнів. За це загрожує тюремний термін до 14 років.

Le Figaro зазначає, що після півстолітньої війни з наркоторгівлею, яку фінансують і підтримують Сполучені Штати, Колумбія продовжує залишатися країною рекордних рівнів виробництва кокаїну. За даними ООН, 2021 року вирощування коки, з якої добувають наркотик, охопило понад 204 тис. га.