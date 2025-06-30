Інтерфакс-Україна
Події
11:56 30.06.2025

В аудіоколонку - і на таксі: у Києві затримали торговців кокаїном

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Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 22-річному та 38-річному мешканцям столиці, які організували роботу підпільної онлайн наркокрамниці.

"Замовлення клієнти робили через канал у Telegram та оплачували через криптогаманець. Доставляли товар клієнтам службою таксі, пакуючи наркотики в коробки з музичними колонками. Зберігали заборонені речовини у напівпідвальному приміщенні колишнього ресторану, де нелегально мешкав один з організаторів бізнесу", - повідомляє пресслужба прокуратури в телеграм-каналі.

Зазначається, що затримали злочинців "на гарячому", під час збуту наркотиків. Під час обшуків у них вилучили 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс. Вилучене направлено на експертизу.

Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #наркоторгівля

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