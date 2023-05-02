Події

19:01 02.05.2023

У Європолі повідомили про затримання близько 300 осіб, пов'язаних із торгівлею наркотиками в даркнеті

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У Європолі повідомили про затримання близько 300 осіб, пов'язаних із торгівлею наркотиками в даркнеті

Поліцейська служба ЄС (Європол) у координації з дев'ятьма країнами здійснила операцію проти нелегального ринку Monopoly Market у даркнеті та затримала 288 осіб, підозрюваних у продажу або купівлі наркотиків, ідеться в заяві служби, оприлюдненій на її сайті у вівторок.

"288 постачальників і покупців, які здійснювали десятки тисяч продажів заборонених товарів, затримано в Європі, США та Бразилії", - йдеться в заяві.

Загалом поліція заарештувала 153 людини у США, 55 – у Великій Британії, 52 – у Німеччині, 10 – у Нідерландах, 9 – в Австрії, 5 – у Франції, 2 – у Швейцарії, 1 – у Польщі та 1 – у Бразилії.

Також було вилучено понад EUR50,8 млн готівкою та у формі віртуальної валюти, 117 одиниць вогнепальної зброї та 850 кг наркотиків, серед яких були амфетаміни, кокаїн, MDMA та ЛСД. Поліція також отримала доступ до розширеного списку покупців, через що тепер тисячі клієнтів у всьому світі можуть потрапити під слідство.

Операція під кодовою назвою SpecTor складалася із серії окремих взаємодоповнювальних дій у дев'яти країнах.

Теги: #єс #наркоторгівля

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