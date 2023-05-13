Прагнення Папи Римського припинити війну за будь-яку ціну підтримують 9% українців, 10% вважають, що він працює в інтересах РФ - соцопитування

Папа Римський Франциск здобув 3,1% підтримки серед українців у рейтингу довіри до глав церков, водночас його прагнення припинити війну будь-якою ціною підтримує 9,1%, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення видання ZN.UA, яке оприлюднило їх у суботу.

"Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Ватикану виявилося, що половина опитаних або нічого не знає про позицію Папи щодо війни в Україні та його спроб примирити країни, що воюють ("Нічого не знаю про позицію Папи Римського Франциска" - 36,2%), або не надає жодного значення цій позиції ("Я не надаю значення словам Франциска про Україну" - 14,1% опитаних)", - повідомляє видання.

Негативно оцінює позицію Папи щодо російсько-української війни близько 34% українців: 23,8% висловили образу тим, що папа Франциск зрівнює росіян і українців, вважаючи їх рівною мірою "жертвами війни", а ще 10,3% вважають, що понтифік "працює в інтересах Кремля".

Дослідження проводили з 28 квітня до 3 травня серед 2020 респондентів віком від 18 років методом face-to-face на підконтрольних уряду України територіях, на яких не тривають бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Джерело: https://zn.ua/war/stremlenie-papy-rimskoho-srochno-prekratit-vojnu-ljuboj-tsenoj-podderzhivaet-9-ukraintsev-opros.html