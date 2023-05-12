У Мелітополі підірвали окупаційного чиновника, за інформацією агресорів, він травмований

У Мелітополі підірвали окупаційного "в. о. заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області", він дістав мінно-вибухові травми, повідомляють росЗМІ.

Згідно з повідомленням силовиків країни-агресора, "12 травня 2023 року в урні для сміття, розташованій біля під'їзду багатоквартирного будинку в місті Мелітополі, невстановлена особа заклала саморобний вибуховий пристрій, який був приведений у дію, коли в. о. заступника міністра виходив із під'їзду; внаслідок цього чоловіку заподіяно мінно-вибухові травми". Його доправили до медичного закладу.

В українських пабліках і ЗМІ коментарів за цим фактом наразі немає.