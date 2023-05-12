Події

17:29 12.05.2023

У Мелітополі підірвали окупаційного чиновника, за інформацією агресорів, він травмований

1 хв читати
У Мелітополі підірвали окупаційного чиновника, за інформацією агресорів, він травмований

У Мелітополі підірвали окупаційного "в. о. заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області", він дістав мінно-вибухові травми, повідомляють росЗМІ.

Згідно з повідомленням силовиків країни-агресора, "12 травня 2023 року в урні для сміття, розташованій біля під'їзду багатоквартирного будинку в місті Мелітополі, невстановлена особа заклала саморобний вибуховий пристрій, який був приведений у дію, коли в. о. заступника міністра виходив із під'їзду; внаслідок цього чоловіку заподіяно мінно-вибухові травми". Його доправили до медичного закладу.

В українських пабліках і ЗМІ коментарів за цим фактом наразі немає.

Теги: #чиновник #вибух #мелітополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:06 12.05.2023
У центрі Мелітополя вранці пролунав сильний вибух

У центрі Мелітополя вранці пролунав сильний вибух

13:58 11.05.2023
Вибух спричинив пожежу в Мілані - ЗМІ

Вибух спричинив пожежу в Мілані - ЗМІ

05:39 11.05.2023
На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

19:21 10.05.2023
На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

12:10 09.05.2023
У Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори, одна людина постраждала - ДСНС

У Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори, одна людина постраждала - ДСНС

03:32 07.05.2023
На КПП "Чонгар" виникли пробки через оголошену окупантами "евакуацію" з Мелітополя

На КПП "Чонгар" виникли пробки через оголошену окупантами "евакуацію" з Мелітополя

12:54 06.05.2023
У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

07:21 06.05.2023
Окупанти "мішками спалюють документи" в Мелітополі

Окупанти "мішками спалюють документи" в Мелітополі

08:30 02.05.2023
На околиці Мелітополя вранці пролунав вибух

На околиці Мелітополя вранці пролунав вибух

16:28 01.05.2023
Вибуховий пристрій спрацював на шляху прямування автомобіля з генпрокурором Болгарії

Вибуховий пристрій спрацював на шляху прямування автомобіля з генпрокурором Болгарії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Зеленський підписав указ про санкції щодо "Запоріжсталі"

Україна потребує чітких сигналів щодо майбутнього з НАТО - Зеленський у розмові з прем'єром Великої Британії

У районі Бахмута за добу 199 окупантів знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон

ОСТАННЄ

США поки що не в змозі налагодити масштабне виробництво гіперзвукової зброї - доповідь

Противник формує окрему мотострілецьку бригаду в Ставропольському краї РФ для посилення ворожих військ на території України

За добу українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів

Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Київ протестує через захоплення окупаційною владою Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі

Зеленський підписав указ про санкції щодо "Запоріжсталі"

Глава Мін'юсту Грузії повідомив про відмову ЄСПЛ у позові щодо переведення Саакашвілі на лікування за кордон

Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА