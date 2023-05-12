Україна потребує чітких сигналів щодо майбутнього з НАТО - Зеленський у розмові з прем'єром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Подякував за суттєве посилення наших спроможностей далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу", - написав Зеленський у телеграмі.

Співрозмовники також обговорили подальшу оборонну співпрацю та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

"Зокрема потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - зазначив президент України.