Київський НДІ судових експертиз вивчає залишки збитих ракет і дронів для формування доказової бази злочину агресії РФ проти України

Київський науково-дослідний інститут (НДІ) судових експертиз спільно з іноземними фахівцями вивчає залишки збитих українською ППО ракет і дронів, якими РФ атакує мирні міста України, з метою подальшого передання результатів до Міжнародного кримінального суду, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває мирних українців і руйнує наші міста та села. Фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз", - повідомив він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, результати досліджень НДІ судових експертиз передає до Міжнародного кримінального суду. Кличко також повідомив, що "окремі групи іноземних фахівців працюють тут (у НДІ – ІФ-У) разом з українськими експертами".

"Для Міжнародного суду доказів більш, ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе", - упевнений мер столиці. "Росія повинна відповісти за всі злочини, вчинені в Україні. За геноцид українців і звірячу жорстокість", - додав Кличко.