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16:06 12.05.2023

Віталій Кличко вручив нагороди до Дня матері дружинам та матерям загиблих воїнів

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Віталій Кличко вручив нагороди до Дня матері дружинам та матерям загиблих воїнів

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня матері нагородив відзнаками Київського міського голови матерів і дружин загиблих Героїв - захисників України, військовослужбовиць та жінок-волонтерок. Про це повідомляє сайт КМДА.

"У неділю, 14 травня, в Україні відзначатимуть День матері. Шановні жінки, знаю, що немає слів, які могли б заспокоїти ваші серця і зменшити біль втрати. Але хочу, щоб ви знали: ми поважаємо і цінуємо вашу мужність і силу духу. Ваші сини та чоловіки – справжні Герої, які віддали своє життя за нашу країну, за її свободу і незалежність", – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва вручив матерям і дружинам загиблих Героїв, військовослужбовицям, а також жінкам-волонтеркам 29 відзнак Київського міського голови.

Віталій Кличко подякував жінкам за те, що вони щодня наближають Перемогу. Організовують благодійні заходи, збирають кошти на потреби ЗСУ, купують тепловізори, квадрокоптери, автівки, автобуси для евакуації. Виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, здають кров, їздять на передову, допомагають людям із прифронтових та деокупованих територій. Готують та забезпечують їжею військовослужбовців, тримають культурний, освітній та інформаційний фронт.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США і наголосив, що країна-терорист росія має бути покарана, а воєнні злочинці – притягнуті нарешті до відповідальності.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко звернувся до мера Берліна Кая Вегнера щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.

 

 

Теги: #кличко

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