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13:31 12.05.2023

G7 розглядає варіанти передання Україні заморожених активів РФ - ЗМІ

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G7 розглядає варіанти передання Україні заморожених активів РФ - ЗМІ

G7 обговорює, яким чином можна передати Україні заморожені активи РФ, повідомляє в п'ятницю The Japan Times із посиланням на неназване джерело.

"Група семи" обговорює способи передати Україні заблоковані російські активи, причому юридичні тонкощі й обмеження, що діють у країнах G7, ускладнюють процес передання, заявило в п'ятницю джерело, ознайомлене з перебігом дискусії", - зазначає видання.

При цьому в G7 йшлося про те, щоб вилучити прибуток, який можна отримати із конфіскованих активів, щоб обійти юридичні бар'єри.

У середині квітня видання "Вельт" із посиланням на неоприлюднений документ Єврокомісії (ЄК) повідомило, що влада ЄС зрештою по праву зобов'язана повернути Росії заморожені на території союзу резерви ЦБ РФ. Однак чиновники ЄС дійшли висновків, що "резерви можна інвестувати і, як мінімум, надати Україні виручені від цього відсотки".

Напередодні представник ЄК Крістіан Віганд сказав, що в ЄС вивчають можливість використання заморожених російських активів приватних осіб і організацій, внесених до санкційних списків Європейського Союзу, але Євросоюз має при цьому триматися в правових рамках. Він нагадав, що держави-члени також проводять дискусії щодо заморожених російських державних активів, які належать Центробанку Росії. Він додав, що тема використання активів російського походження для України є однією з найактуальніших у переговорах із США.

Теги: #g7 #активи_рф

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