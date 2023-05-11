БЕБ викрило схему розкрадання держкоштів: чиновники за місяць привласнили 4,8 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили чергову схему розкрадання державних коштів за участю трьох підприємств, одне з яких - державне.

"Його (держпідприємства - ІФ-У) посадовці уклали договір із приватним підприємством про утилізацію відпрацьованих ємностей для зберігання етилмеркаптану (добавка до газу). За свої послуги підрядник отримав від державної компанії 9,58 млн грн. Утім, як встановили детективи, кількість відходів, утилізованих за документами, не відповідає тій, що від початку була передбачена в договорі й додатках до нього. Отже, обсяги виконаних робіт були завищені", - повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи також виявили, що частину послуг за договором нібито надавав субпідрядник - інша приватна компанія. Однак правоохоронці не виявили жодних фактичних підтверджень проведених робіт. Отже, субпідрядник отримав 4,8 млн грн державних коштів за вигадані послуги.

Також встановлено, що товариство взагалі не має дозволу на поводження з небезпечними відходами, до яких належать відпрацьовані ємності для зберігання одоранту.

Слідство триває, з'ясовуються всі обставини правопорушення та особи, причетні до нього.