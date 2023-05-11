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18:58 11.05.2023

Закликами до повернення і поширення російської мови в Україні має займатися СБУ - Данілов

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Закликами до повернення і поширення російської мови в Україні має займатися СБУ - Данілов

Закликами тих чи інших діячів до повернення використання і поширення російської мови в Україні повинна займатися Служба безпеки України, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Зараз хтось там починає розповідати, що нам потрібно повертати російську мову. Це абсолютна ганьба. Я не знаю, куди там СБУ дивиться на цих діячів, які офіційно заявляють, що вона (російська мова – ІФ-У) має бути поширена на території нашої держави - це після того, як десятки тисяч наших громадян постраждали від війни тією чи іншою мірою", - сказав Данілов у телемарафоні.

Секретар РНБО також прокоментував складену російською мовою письмову заяву ексглави "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва щодо занесення його до обмінного списку з Росією.

Зокрема, Данілов заявив, що не бачить проблеми у використанні Богуслаєвим під час написання заяви російською.

"Проблеми в цьому я не бачу, тому що для таких, як Богуслаєв, російська мова була рідною... (Водночас – ІФ-У) він у цьому листі підтверджує, що був російським агентом, якщо його туди (в Росію – ІФ-У) тягне", - сказав Данілов.

Раніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Київ - російськомовне місто. При цьому, на його думку, російської мови в Києві стає більше. Він також розкритикував тих, хто закликає до дискримінації російськомовних співгромадян.

 

Теги: #рнбо #данілов

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