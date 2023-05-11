Резніков про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів: опанують процес планування, координації маневрів і ведення розвідки

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські молодші офіцери в результаті навчання в рамках нової канадсько-латвійської ініціативи освоять процес планування, координації маневрів і ведення розвідки.

"Мої колеги з Канади та Латвії - Аніта Ананд та Інара Мурнієце - запустили новий амбітний проєкт із навчання хоробрих українських молодших офіцерів у Латвії. Вони опанують процес планування і командування, координації маневрів, ведення розвідки тощо. Я вірю, що канадські й латвійські інструктори зроблять усе можливе, щоб наші воїни навчилися боротися і перемагати. Навчання є ключем до успіху", - написав Резніков у твіттері.

Також він подякував канадському та латвійському народам за підтримку України

"Ми святкуватимемо нашу перемогу разом", - додав Резніков.

Як повідомлялося, раніше в Міноборони Канади повідомили, що Канада і Латвія спільно навчатимуть українських військових у Латвії, починаючи з 15 травня цього року. Ці навчання проводяться на додачу до інших поточних розгортань канадських збройних сил у рамках операції UNIFIER на підтримку України.

Загалом у рамках UNIFIER на сьогодні навчено понад 36 000 українських військовослужбовців.