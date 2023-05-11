Події

12:07 11.05.2023

Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетою С-300, поранена жінка померла в лікарні

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Російські війська в четвер уранці обстріляли Слов'янськ Донецької області - ракета С-300 влучила в приватний будинок, постраждала жінка похилого віку, повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у фейсбуці.

"На жаль, наше місто знов обстріляли, ракета влучила в приватний будинок, поранено одну людину", - сказав Лях.

За його словами, росіяни випустили ракету С-300, яка влучила в приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Крім того, через ракетний удар пошкоджено дві багатоповерхівки на вул. Світлодарській, п'ять приватних будинків й автомобілі.

Пізніше ДСНС повідомила, що жителька Слов'янська, яка дістала поранення, померла в лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу на місці ракетного удару.

Теги: #словянськ #обстріл

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