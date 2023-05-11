Події

00:46 11.05.2023

В Україні опрацьовують відновлення територій у новому форматі безпеки

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В Україні опрацьовують відновлення територій у новому форматі безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок нараду щодо відновлення територій.

"Провів сьогодні досить змістовну нараду з членами уряду щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни в цілому", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому форматі безпеки. Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Все, що має бути побудоване, те, що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні та українцям надійний захист та впевнений розвиток нашого соціального капіталу", - зазначив він.

За словами Зеленського, "протягом травня доопрацюємо конкретні пункти цих державних програм, і вже у червні вийдемо на практичну роботу з партнерами за нашими планами. Це стосується як відновлення тут і зараз – критичних систем, так і стратегічної трансформації нашої країни. Впевнений, наш проект відновлення дасть поштовх для розвитку як мінімум усьому нашому регіону – слідом за Україною та всім нашим партнерам, хто співпрацюватиме з Україною".

"Саме тут, в Україні, світ бачитиме, на що здатна Європа. Тут, у нас, в Україні, буде максимум Європи в Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця", - заявив президент.

Теги: #україна #відновлення #території #зеленський

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